Van Baarle kopman Cannondale in Parijs-Roubaix

Wielrenner Dylan van Baarle gaat zondag in Parijs-Roubaix van start als kopman van Cannondale. De 24-jarige Nederlander maakte afgelopen zondag grote indruk in de Ronde van Vlaanderen, waar hij na een sterke koers als vierde eindigde.

Normaal gesproken zou Cannondale in de Hel van het Noorden starten met Sep Vanmarcke als kopman, maar de Belg kwam in de Ronde van Vlaanderen hard ten val en brak een vinger. Er is nog wel een klein kansje dat hij op weg naar Roubaix van start gaat, maar volgens broer en ploegleider Ken Vanmarcke is die kans zo'n één procent. Vorig jaar werd hij namens LottoNL-Jumbo nog vierde in de voornaamste kasseienklassieker van het jaar.