Een zesde verdachte in de zogenoemde 'vergismoord' op de Amsterdammer Djordy Latumahina is woensdag aangehouden. De politie vermoedt dat onder de deze week gearresteerde verdachten een van de schutters en de bestuurder van de vluchtauto zitten. Naar een tweede schutter wordt nog gezocht, zei een politiewoordvoerster donderdagochtend na een bericht hierover in De Telegraaf.

De politie toonde dinsdagavond beelden van de schutters en de bestuurder in het tv-programma Opsporing Verzocht. Eerder die dag had de recherche al vijf verdachten in de zaak opgepakt. Tijdens de uitzending kwamen er bij de politie al direct veel tips binnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor meer informatie over de daders.

De 31-jarige dj werd op 8 oktober onder vuur genomen in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke.



Zesde verdachte aangehouden in 'vergismoord' (Foto: ANP)