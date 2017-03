Hamilton: "Race verloren door Verstappen"

Vooraf leek Lewis Hamilton de gedoodverfde favoriet om de eerste race van het Formule 1-seizoen te winnen, maar de polesitter moest genoegen nemen met plek twee. Hij was na afloop dan ook niet echt tevreden.

"Ik wil ten eerste Ferrari en Sebastian Vettel feliciteren met de overwinning", opende Hamilton na de race. "Over het algemeen hebben we een uitstekend weekeinde gedraaid, maar in de race hadden we problemen met de banden. Ik raakte snel grip kwijt en moest eerder naar binnen dan de rest, wat natuurlijk niet ideaal was." Hamilton klaagde tijdens de race geregeld over de banden, waarover hij zich afvroeg of hij er de race wel mee uit kon rijden.

Het keerpunt in de race lag rondom de pitstops. Hamilton ging als eerste naar binnen, kwam achter Verstappen terecht en ging de Nederlander niet voorbij. Daardoor verloor hij tijd, waardoor Vettel vóór hem de baan op kwam na diens pitstop. Nadat Verstappen de pitstraat in verdween en Hamilton eindelijk vrij baan had, kon hij het gat naar de Duitser niet meer dichten. "Na mijn stop kwam ik achter een van de Red Bulls vast te zitten en daardoor verloor ik de wedstrijd", klonk het.