Honda komt met grote update Formule 1-motor

Honda heeft bekend gemaakt te werken aan een grote update van haar Formule 1-motor. De huidige krachtbron achterin de McLaren komt de nodige paardenkrachten tekort, maar is dankzij de inspanning van de Japanners wel vooruit gegaan qua betrouwbaarheid.

Tijdens de testweken in Barcelona kwam de McLaren door de problemen van de Honda vaak stil te staan. Er werden tijdens de tests minimaal zeven motoren verbruikt, terwijl er dit raceseizoen slechts vier per coureur zijn toegestaan. Tijdens de eerste twee vrije trainingen in Melbourne leek er al wel vooruitgang te zijn geboekt, want coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne kwamen gezamenlijk tot 84 ronden. Ook zette Alonso een twaalfde tijd neer, waardoor ook wat snelheid lijkt te zijn gevonden. Daarnaast zijn de vibraties flink verminderd, volgens McLaren-directeur Zak Brown.

Toch moet er volgens Honda's motorenbaas Yusuke Hasegawa nog veel gebeuren. Daarom wordt er hard gewerkt om rond de race in Monaco met de verbetering te komen. Dat is ongeveer het moment dat coureurs hun tweede krachtbron in gaan zetten. "Het verschil in vermogen met de andere teams is nog een groot probleem. Om meer vermogen te genereren, moeten we het verbrandingsproces efficiënter maken. Maar om dat te doen, moeten we de hardware van de huidige krachtbron veranderen."