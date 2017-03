The Tomb of Sargeras Trailer

28 maart komt patch 7.2 uit voor World of Warcraft. Hiervoor is nu ook een trailer online gezet. In de trailer zien we dat kil'jaeden niet blij is.

7.2 is waar de echt grote toevoegingen om de hoek komen kijken. De patch gaat The Tomb of Sargeras heten, en zoals verwacht keren we terug naar de Broken Shore voor een tweede invasie om daar het portaal van de Burning Legion te verzegelen. Tijdens de tweede invasie op de Broken Shore komen de classes na gesplitst te zijn in hun class order hall opnieuw bijeen om een nieuwe factie te vormen: the armies of Legionfall.