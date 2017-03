Carreno-Busta verslaat dubbelpartner in kwartfinales Indian Wells heywoodu 17-03-2017 09:51 print

Tennisser Pablo Carreno-Busta heeft zich geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi in Indian Wells. Voor de 25-jarige Spanjaard is het de eerste keer in zijn carrière dat hij het zover schopt, nadat hij ook al voor het eerst in de kwartfinales stond.

In die kwartfinales speelde Carreno-Busta tegen de Uruguyaan Pablo Cuevas, met wie hij enkele weken geleden nog het dubbelspel won op het toernooi in Rio de Janeiro. Cuevas bakte er in de eerste set weinig van en zag Carreno-Busta met speels gemak op 1-0 komen.

In het tweede bedrijf was het echter de Spanjaard die minder stond te spelen en grote moeite had om zijn servicegames te behouden. Dat lukte dan ook lang niet elke keer: drie maal werd hij gebroken door Cuevas, die zo een beslissende set afdwong.

Beide spelers braken elkaar één keer in de derde set en Cuevas kreeg op de service van Carreno-Busta zelfs twee matchpoints. Beide keren lukte het niet om die te benutten en dus moest er een tiebreak aan te pas komen. Daarin bleek de Spanjaard nipt de betere: 6-1, 3-6, 7-6 (4).



Carreno-Busta schreeuwt het uit na zijn zege op Cuevas (Pro Shots/Action Images)