PVV-leider Geert Wilders zal nooit interviews geven aan televisieprogramma's zoals Nieuwsuur of Pauw en Jinek. Ze vertegenwoordigen de linkse haatmedia, stelt hij in een interview met De Telegraaf.

,,Jinek en Pauw of Pauw en Jinek of hoe het gerommel ook maar heet; ze vragen me al jaren en ik zeg al jaren nee. Ik vind het verschrikkelijke programma's omdat ze bevooroordeeld zijn. Ze vertegenwoordigen de linkse haatmedia. En dan die RTL-debatten! Debatteren is niet met acht man op een rij gaan staan, 45 seconden iets uitkramen en daarna niet de kans krijgen om je verhaal af te maken."

Een debat is wat Wilders betreft één-op-één. Hij ontkent dat de PVV in de peilingen daalt. ,,Wat u zegt is een leugen. Bij De Hond waren we er twee gezakt, maar bij EenVandaag waren we twee zetels gestegen."



Wilders: Jinek en Nieuwsuur linkse haatmedia (Foto: ANP)