El Ahmadi: "Liefde voor voetbal heeft gewonnen"

Karim El Ahmadi is blij te hebben besloten twee jaar geleden terug te keren bij Feyenoord. Zijn carrière had heel anders kunnen lopen.

Na dienstverbanden bij FC Twente, Feyenoord en Aston Villa besloot El Ahmadi zijn geluk te beproeven in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al-Ahli. Dat bleek geen succes. De routinier verlangde weer naar wekelijks voetballen met een hoge intensiteit.

"Ik ging naar Dubai om als het ware even te stoppen met voetballen", vertelt hij aan De Volkskrant. "Ik zag mezelf daar niet meer als prof, maar genoot van het leven en verdiende goed. De liefde voor het spel heeft uiteindelijk gewonnen."

El Ahmadi kwam bij Feyenoord terug in een warm nest. De ervaren kracht veroverde een basisplek en ontpopte zich tot een onmisbare waarde in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst.

"Ik wilde laten zien een van de betere middenvelders van Nederland te zijn. Mijn instelling is veranderd. Nu kan ik het me niet meer permitteren slecht te spelen, of te moeten horen dat ik mijn best niet heb gedaan."