Rea oppermachtig en Van der Mark vijfde tijdens Thaise ronde Superbikes

Jonathan Rea heeft de eerste race van het Thaise weekeinde in het wereldkampioenschap Superbikes met overmacht gewonnen. Nederlander Michael van der Mark kwam als vijfde over de finish.

Polesitter Rea had een prima start en wist de eerste plek meteen vast te houden, op de hielen gevolgd door Tom Sykes en de Italiaan Marco Melandri. Lang kon Melandri echter niet genieten van de tweede plek, want hij werd vrijwel direct weer overmeesterd door de Brit Sykes. De top-vijf werd gecompleteerd door Ducati-coureur Chaz Davies en Yamaha-man Alex Lowes.

Tijdens de eerste meting had regerend wereldkampioen Rea al een klein gaatje van drie tienden gecreëerd en reed van Van der Mark nog steeds op de zesde positie, zoals hij zich ook had gekwalificeerd. Al aan het begin van de race werd duidelijk dat het moeilijk zou worden om de nummer één te verslaan en dat zou ook niet meer gebeuren. Zonder enige echte concurrentie te hebben gehad, wist de Noord-Ier zich met een voorsprong van ruim zes seconden te verzekeren van de eerste podiumplek.

Melandri bleef netjes op de tweede positie rijden, maar daarachter raakten Sykes en Davies al snel in een strijd om de derde plaats verwikkeld. Teamgenoten Lowes en Magic Michael vochten hun eigen oorlog uit om zich van de vijfde plek te kunnen verzekeren. Uiteindelijk haalde Davies Sykes in en enkele ronden later verloor Lowes de vijfde positie aan Van der Mark.

What a double overtake in the battle for 3rd between @TheRealTomSykes and @chazdavies7 ! 🔥 ✊ 👀 pic.twitter.com/d8jblOhFSc — WorldSBK (@WorldSBK) March 11, 2017

Halverwege de race en in het midden van het veld vond er ook een vierstrijd voor plek acht plaats. Zowel Jordi Torres, Xavi Forés, Lorenzo Savadori en Nicky Hayden hoopten als achtste uit de bus te komen. Zo af en toe vonden wat kleine verschuivingen in dit gevecht plaats, maar het viertal eindigde als respectievelijk zevende, elfde, dertiende en negende.

De laatste helft van de strijd op het Thaise Chang International Circuit was niet heel zenuwslopend. Ducatie-coureur Melandri maakte met nog negen ronden te gaan een fout en doordat dit hem veel tijd kostte, kwam er toch weer wat spanning in de race. Davies, die nog steeds als derde reed, wist hier direct van te profiteren en aan te sluiten. Het verschil tussen hem en de Italiaan was nog maar 0,294 seconden. Anderhalve ronde later had de Welshman de tweede plek veroverd en deze kon hij ook verzilveren. Melandri leek op de derde plek af te stevenen, maar liep in de slotfase toch tegen enkele problemen aan en werd in de allerlaatste bocht van het podium afgestoten door Sykes.

Alex Lowes wist zijn Nederlandse teamgenoot niet meer in te halen en dus kwamen de Yamaha-rijders als respectievelijk vijfde en zesde over de streep.

De tweede Thaise race vindt zondagochtend plaats. Deze is vanaf 10.00 uur live te volgen op Eurosport 1.