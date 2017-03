De nieuwe baas van het Amerikaanse Bureau Milieubescherming (EPA), Scott Pruitt, is van mening dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 geen wezenlijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Dat zei de klimaatscepticus donderdag in een tv-interview met NBC.

"De menselijk invloed op het klimaat precies te meten, is een grote uitdaging. De schattingen over de omvang van die invloed lopen sterk uiteen. Ik geloof daarom niet dat kooldioxide de belangrijkste veroorzaker is van de temperatuurstijging die we ervaren", aldus Pruitt, die zijn aanstelling kreeg omdat president Trump er net zo over denkt.

Met zijn uitspraak gaat Pruitt lijnrecht in tegen de bevindingen van de meeste klimaatonderzoekers en de wetenschappelijke kennis van gerenommeerde Amerikaanse instituten op het gebied van het weer en de atmosfeer als NASA en NOAA. Ook de wereldorganisatie voor meteorologie (WMO) zei onlangs dat de recordhoge concentraties CO2 en methaangas een belangrijke oorzaak zijn van de klimaatverandering.

Pruitt genoot in het verleden bekendheid als belangenbehartiger van de kolen- en olie-industrie. Op NBC noemde hij het Parijse klimaatakkoord een slechte deal.



Chef milieubescherming: CO2 niet het probleem (Foto: ANP)