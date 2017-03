Toptijden voor Massa en Bottas in Barcelona heywoodu 08-03-2017 13:56 print

De tweede ochtend van de tweede Formule 1-testweek in Barcelona heeft voor razendsnelle tijden gezorgd. Valtteri Bottas was de snelste en de Mercedescoureur was met zijn 1:19.310 sneller dan de - ook door hem gereden - snelste tijd van vorige week.

Ook Felipe Massa was sneller dan Bottas vorige week was. De Braziliaan stuurde zijn Williams 63 keer over het Catalaanse circuit en klokte in zijn snelste rondje een tijd van 1:19.420 minuten.

Ferrari-coureur Kimi Räikkönen stond een tijdje in de pitstraat omdat de hydraulische systemen gechecked moesten worden, maar de Fin kwam wel tot 1:20.406, de derde tijd, vlak voor Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander reed met de softs wel op hardere banden dan Bottas en Massa deden, net als Räikkönen. Toch maakte Massa ook op de softs indruk, want in tegenstelling tot Räikkönen en Verstappen dook hij daarmee wél onder de 1:20.

De ochtend in Barcelona

# Coureur Team Tijd Banden Ronden 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.310 Supersoft 70 2 Felipe Massa Williams 1:19.420 Ultrasoft 63 3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.406 Soft 39 4 Max Verstappen Red Bull 1:20.432 Soft 34 5 Nico Hülkenberg Renault 1:21.213 Supersoft 61 6 Sergio Perez Force India 1:21.297 Supersoft 49 7 Carlos Sainz Toro Rosso 1:21.872 Soft 46 8 Romain Grosjean Haas 1:22.428 Soft 54 9 Pascal Wehrlein Sauber 1:23.000 Soft 59 10 Fernando Alonso McLaren 1:23.041 Soft 27 11 Marcus Ericsson* Sauber Geen tijd Nvt 0 12 Jolyon Palmer* Renault Geen tijd Nvt 0 13 Lewis Hamilton* Mercedes Geen tijd Nvt 0 14 Lance Stroll* Williams Geen tijd Nvt 0

* Rijden de middagsessie