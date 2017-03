Kinderen Asscher: 'Je moet Wilders echt vet dissen' sneakydesert 07-03-2017 21:15 print

Vandaag waren Pechtold, Roemer, Asscher, Rutte en Buma bij de NOS voor een speciale verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal. Ook Wilders had tijd vrij gemaakt. Ze speelden onder andere diverse spelletjes en legden de kinderen uit hoe de politiek werkt.

Pechtold vertelde de jonge snuiters dat je in een debat gewoon mag discussiëren. "Maar op elkaars verjaardag sturen we nog gewoon een sms'je hoor" vervolgde hij. Ook vond hij dat Rutte beter sorry kan zeggen dan hijzelf. Wilders daarentegen zei dat hij nooit ergens spijt van heeft gehad. "Soms ben je minder hard, soms ben je harder. Ik vind dat politici veel over elkaar mogen zeggen. Het moet geen tirade van scheldwoorden zijn, maar je moet kunnen zeggen wat je voelt."

Emile Roemer wilt een goed voorbeeld zijn, ook voor zijn kinderen. "Ik probeer mijn best te doen", zei Roemer. "Maar je staat in een arena en dan ben je heel erg bezig met een debat. Dan denk ik wel eens: oh, nu ga ik te hard. Of was ik maar eerder opgestaan." Ook Asscher probeert zijn best te doen. "Mijn kinderen vinden dat ik heel erg mijn best moet doen. Dan zeggen ze; je moet Wilders echt vet dissen. Maar ik vind het belangrijk dat er een verschil is tussen beetje plagen en pesten. Pesten doen we niet."

Tijdens een spel moesten de politici elkaar ook complimentjes geven. Zo prees Wilders Roemer om zijn lef. "Wat je ook van zijn ideeën vindt, hij staat er en hij staat er al jaren."

Toen was Roemer aan de beurt. Hij mocht een compliment aan Pechtold (D66) geven. "Hij is heel erg vasthoudend. Hij heeft veel ideeën in de politiek die niet de eerste keer lukken, maar hij houdt altijd vast. En als je volhoudt, krijg je uiteindelijk toch wel iets voor elkaar." Pechtold gaf Buma een compliment dat ging over zijn konijn. "Politici laten niet vaak iets van zichzelf zien, maar heel lang twitterde Buma over zijn konijn. Nu is zijn konijn dood. We gunnen hem een nieuw konijn."

Rutte complimenteerde Wilders over zijn humor. "Hij heeft humor, kan ontzettend lachen en maakt veel grappen. We zijn het heel vaak niet met elkaar eens en proberen elkaar dan onderuit te halen. Maar hij kan dan incasseren en ermee omgaan. Daarna krijg ik een sms'je: nou, je had me wel te pakken."

Tijdens een quiz bleek ook dat Pechtold fan is van niemand minder dan Beyoncé, en Asscher kan helemaal niets van ezeltje-prik.