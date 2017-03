Haas roemt nieuwe Ferrari-motor

Het Formule 1-team Haas roemt de nieuwe motor waarmee Ferrari deze winter op de proppen is gekomen. De Italiaanse krachtbron is niet alleen veel beter geworden, maar ook de betrouwbaarheid is dik in orde. Mede hierdoor hoopt het Amerikaanse team een stap naar voren op de grid te kunnen zetten.

Teambaas Gunther Steiner: "De motor en versnellingsbak zijn fantastisch, we hadden met de motor vrijwel geen problemen, we hebben de hele test niet hoeven wisselen. We hadden twee keer elektronische problemen, maar dat was softwarematig. Ferrari heeft fantastisch werk geleverd. Ze kwamen hier met een compleet nieuwe motor en dat die geheel betrouwbaar is, is fantastisch. De anderen hebben problemen. Ferrari heeft een goede stap voorwaarts gezet."

Volgens Steiner zal het dit jaar dringen worden in het middenveld, hoewel veel teams hun kaarten nog niet op tafel hebben gelegd in de eerste testweek. "Wij hebben dit jaar een stap voorwaarts gezet, maar ik weet niet hoe veel dat ten opzichte van de rest is. Wij zijn tevreden, maar hebben nog veel werk aan de winkel. Wij weten alleen niet waar we staan. De tijden zaaien verwarring, want qua banden kunnen we veel zeggen, maar de hoeveelheid brandstof en de programma's die de concurrenten uitvoeren zijn lastiger in te schatten. Wij voelen dat we in het middenveld zitten, maar zitten wij aan de bovenkant of onderkant? Ik hoop dat we in ieder geval meer in het middenveld zitten dan vorig jaar."