Toro Rosso: "Voorin het middenveld"

Het Formule 1-team van Toro Rosso heeft geen fantastische eerste testweek achter de rug, maar toch heeft men goede hoop op een goed seizoen. In Barcelona werd het team vooral in de laatste twee dagen geteisterd door problemen met de Renault-motor, met exact één rondje van Daniil Kvyat op donderdag als dieptepunt.

Teambaas Franz Tost heeft echter nog genoeg vertrouwen, mits de betrouwbaarheid op orde gebracht wordt. "Het is lastig om in te schatten hoeveel brandstof iedereen in de auto's had in de afgelopen week, maar we denken dat we voorin het middenveld mee kunnen draaien", zegt Tost. "Er zijn problemen, maar ondanks dat ben ik tevreden met hoe we ervoor staan. De auto ziet er snel en goed uit en de coureurs geven goede feedback."

Technisch directeur James Key verwacht een spannende strijd in het middenveld. "Wat Williams en Force India kunnen doen weet ik niet, maar Haas en Renault zien er sterk uit. Vooral Haas lijkt een goede stap gezet te hebben, we zullen in Melbourne zien wat ze echt kunnen. De auto van Renault lijkt een stuk beter in balans te zijn dit jaar, dus daar moeten we zeker ook rekening mee houden."