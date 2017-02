Verkleden als Mario of Luigi, in een kart stappen en rondrijden door Tokio. Het is de laatste jaren een populair uitstapje in de Japanse hoofdstad, maar Nintendo is het zat. Het bedrijf, dat niets met de attractie te maken heeft, vindt dat er misbruik wordt gemaakt van Super Mario en Mario Kart. Het heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf achter de kartritjes, MariCar.

Nintendo wil volgens persbureau Kyodo een schadevergoeding van 10 miljoen yen, omgerekend ruim 84.000 euro, voor het schenden van auteursrechten. Nintendo zegt dat het zijn "waardevolle bezit met jaren van hard werk erin" wil beschermen. MariCar houdt vol dat het niets verkeerd doet en zegt in een reactie tegen persbureau Bloomberg dat het "de glimlach van klanten" wil beschermen.

Super Mario is een van de bekendste figuren van Nintendo. Om daar extra aan te verdienen komt er over een paar jaar een pretpark, Super Nintendo World, in de Japanse stad Osaka. Het pretpark zal in de toekomst uitbreiden naar Florida en Hollywood.



Nintendo wil Mario Karts van straat (Foto: BuzzT)