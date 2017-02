Uitslagen Eredivisie 19/02/2017

Ajax heeft in de strijd om de titel in de Eredivisie geen averij opgelopen tegen Vitesse. De Amsterdammers wonnen in Arnhem moeizaam met 0-1. Sparta en FC Groningen maakten er in Rotterdam in de eerste helft een aantrekkelijk potje van met doelpunten die vielen als rijpe appelen. Na de rode kaart voor Bacuna (Groningen) bloedde de wedstrijd dood en bleef het bij 2-2.

Vitesse 0 - 1 AFC Ajax 26' Klaassen Gele kaart: Diks, Miazga (Vitesse), Viergever, Kluivert (AFC Ajax) Stadion: Gelredome, Arnhem

Toeschouwers: 20.016

Arbiter: Blom

Bijzonderheden: Klaassen (Ajax) mist strafschop (77) Opstelling: Opstelling: Room

Diks

Kashia

Miazga

Faye (Büttner/83)

Nakamba (Ali/84)

Nathan

Baker

Rashica

Van Wolfswinkel

Tighadouini (Foor/74) Onana

Veltman

Sánchez

Riedewald

Viergever

Klaassen

Schöne

Ziyech (Van de Beek/84)

Traoré (Kluivert/66)

Dolberg (Cassierra/89)

Younes