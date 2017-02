Dortmund wint mede door eigen doelpunt Bruma, Bayern pakt punt in extremis Redactie 18-02-2017 18:13 print

Borussia Dortmund heeft zich hersteld na de onnodige Champions League-nederlaag tegen Benfica. Mede door een eigen doelpunt van Jeffrey Bruma, werd VfL Wolfsburg verslagen. Het werd 3-0.

Al in een vroeg stadium lieten Die Borussen hun tanden zien aan de bezoekers uit Wolfsburg. De druk werd opgevoerd en met name Pierre-Emerick Aubameyang was dreigend in Noordrijn-Westfalen. Het was echter Jeffrey Bruma´s eigen doelpunt, die een voorzet van Łukasz Piszczek ongelukkig binnen kopte, waarmee de ban werd gebroken in het Signal-Iduna-Park in de 20e minuut.

Ook in de tweede helft bleef Borussia Dortmund de bovenliggende partij. Dat werd nog maar eens benadrukt nadat Matthias Ginter een voorzet van Ousmane Dembélé verlengde, waarmee Piszczek in stelling werd gebracht: 2-0.

Toen er bijna een uur op de klok stond, was het Dembélé die zélf de trekker over wist te halen toen Piszczek hem assisteerde. De enige die nog ontbrak op het scoreformulier was Aubameyang. Ondanks wat kansen, kon de Gabonees – net als tegen Benfica – zich niet onderscheidden met een goal.

Bayern München en Arjen Robben hebben in de ultieme slotfase gelijk gespeeld op bezoek bij Hertha BSC. Het werd 1-1. Der Rekordmeister keek lange tijd tegen een achterstand aan in Berlijn. Bosnische aanvaller Vedad Ibisevic had Hertha in de 21e minuut de voorsprong bezorgd, en Bayern wist daar vrij weinig tegenover te stellen.

Ook Robben had geen antwoord op de uitstekende defensieve organisatie, een van de succesfactoren van Hertha dit seizoen. Toch bleef het zoeken naar een resultaat in de Duitse hoofdstad. De Beierse equipe omsingelde de club uit Berlijn, zette het vast en dat betaalde zich uiteindelijk in de allerlaatste minuut van de blessuretijd, uit. Robert Lewandowski schoot de rebound binnen, nadat Robben een poging gekeerd was door Rune Jarnstein.