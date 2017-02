Eerste Formule 1-auto 2017 'gepresenteerd'

Het Formule 1-team van Williams heeft als eerste de nieuwe bolide, waar dit jaar mee geracet zal worden, aan de buitenwereld getoond. Aanvankelijk zou Sauber op 20 februari de eerste zijn, maar Williams dacht daar anders over en bracht beelden van de FW40 naar buiten.

Felipe Massa en Lance Stroll zullen met een auto rijden die er wat kleurstelling betreft hetzelfde uitziet als we in voorgaande jaren gewend zijn. Door de technische reglementen zijn een aantal zaken natuurlijk wel anders: het bodywork kent vloeiender lijnen, de achtervleugel is lager en de neus is langer.

Williams had als enige team geen datum bekendgemaakt voor de presentatie. De andere negen teams komen allemaal volgende week.

De Williams FW40 (Bron: YouTube)