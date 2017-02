Ondanks breuk Herlings toch aan de start van eerste wedstrijd WK TargaFlorio 16-02-2017 19:31 print

Afgelopen zondag kwam Jeffrey Herlings ten val bij een wedstrijd voor het Italiaanse motorcross kampioenschap. Bij deze val heeft de Brabander een gebroken middenhandsbeentje opgelopen.

Not a good way to start the season like this. Lets focus on Qatar now. Een bericht gedeeld door Jeffrey Herlings (@jeffrey_herlings84) op12 Feb 2017 om 8:20 PST

Herlings werd maandag geopereerd in België en moet ter bescherming een brace dragen. Ondanks deze fysieke tegenslag zal de drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse op zaterdag 25 februari zijn debuut maken in de MXGP-klasse.