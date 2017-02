Dierenpark Amersfoort geeft olifantenstront cadeau

Heb je een hekel aan je buurman? Ruzie met je ex? Neem ze te grazen en geef ze een jaar lang olifantenstront cadeau! DierenPark Amersfoort geeft een jaar lang olifantenpoep weg tijdens Poep & Zoo. “Wil jij iemand een poepje laten ruiken?”, vraagt projectleider Carlijn Speksnijder. “Via onze Facebookpagina kun je iemand nomineren voor een jaar lang olifantendrollen.”

"Elke dag worden er in ons park honderden kilo’s gepoept en in de voorjaarsvakantie steken wij onze neus dieper in deze materie”, vertelt Carlijn. “Poepen is heel natuurlijk en zelfs belangrijk. Wij kunnen aan de drollen van onze dieren zien of zij goed eten, gezond zijn of zelfs een jong verwachten.” De persoon die een jaar lang olifantenpoep thuisgestuurd krijgt, mag blij zijn met de grote boodschap: de olifantenkeutels zijn erg goed voor de tuin.

Naast de pot gepist? Geen nood. Van 18 februari t/m 5 maart valt er tijdens Poep & Zoo veel meer te gieren. Zo kan men papier maken van olifantenpoep, raden welke drol van welk dier afkomstig is, schijtfeitjes ontdekken in de toiletpotten, ruiken onder de staart van een zebra, poeppluizen tijdens de poeptour en een HOOP meer in DierenPark Amersfoort.