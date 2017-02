Van Gerwen: "Media trok uitspraak over Taylor uit context" heywoodu 09-02-2017 19:46 print

Michael van Gerwen liet eerder deze week optekenen dat dartslegende Phil Taylor twee jaar geleden al had moeten stoppen, nadat de Engelsman eerder dit jaar zijn afscheid aankondigde. Het leverde onder meer op social media de nodige boze reacties op van mensen die vonden dat Van Gerwen het recht helemaal niet had om zoiets te zeggen.

Bij RTL7 liet de Nederlandse wereldkampioen voor de camera's echter weten dat zijn uitspraak uit de context getrokken is. "Weet je wat het is met die kranten...je geeft ze één vinger, en ze grijpen gelijk je hele hand joh. Hoge bomen vangen veel wind he, dan krijg je dat", zegt hij.

"Dat Taylor twee jaar geleden had moeten stoppen heb ik inderdaad gezegd, maar men zegt niet wat ik gelijk daarvoor zei. Mij werd gevraagd of ik denk dat Taylor nog elke week zijn topniveau op kan brengen, zoals 'vroeger', en nee, dat kan hij niet en daar maakt hij ook geen geheim van. Wat ik precies zei was dat ik, als ik Taylor was, twee jaar geleden gestopt zou zijn...áls ik op mijn absolute topniveau had willen stoppen", foeterde het groene monster.

Donderdagavond speelt hij in de Premier League tegen de Schot Peter Wright.