Van Gerwen na verliespartijen: "Het zijn maar opwarmtoernooien"

Darter Michael van Gerwen ging afgelopen weekeinde tijdens de eerste drie kwalificatietoernooien voor de UK Open telkens in een vroegtijdig stadium onderuit, maar heel veel lijkt het hem niet te deren.

Op vrijdag verloor Van Gerwen al vroeg van de relatief onbekende Ritchie Edhouse, zaterdag was oud-wereldkampioen Steve Beaton hem in ronde vier de baas en zondag ging de Nederlander in de kwartfinale onderuit tegen Peter Wright. "Ik heb alleen hier en daar wat dubbels gemist, maar verder prima gespeeld", sprak hij na afloop.

"Verliezen is nooit leuk natuurlijk, maar dit zijn uiteindelijk maar opwarmtoernooien. Ik heb niet gedaan wat ik wilde, maar de qualifiers voor de UK Open zijn niet zo belangrijk als de Premier League of andere aankomende toernooien", relativeert hij. Van Gerwen is door zijn plek in de kwartfinales van zondag al wel zeker van een plaats op het hoofdtoernooi van de UK Open, begin maart, dus veel is er niet aan de hand.

Donderdag staat hij tegenover Wright in een wedstrijd waar een stuk meer op het spel staat. In Nottingham wordt dan de tweede avond in de Premier League gespeeld. "We gaan er weer lekker tegenaan", klinkt het zelfverzekerd.