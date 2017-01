Trump: Met recordsnelheid begonnen aan taak Redactie 29-01-2017 07:38 print

"Iedereen heeft het erover", zei de president van de Verenigde Staten zaterdag over zijn werktempo. "Onze regering is met volle vaart, met recordsnelheid begonnen aan haar taak", aldus Donald Trump. Hij zei tijdens een verklaring voor radio en tv dat er met tempo en intelligentie wordt gewerkt.

Hij somde als bewijs vijftien decreten op die direct terugsloegen op beloften die hij tijdens zijn verkiezingscampagne had gedaan. Daartoe behoren het afschaffen van Obamacare, het opzeggen van het vrijhandelsverdrag Nafta en zijn opdracht voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Zijn opvallendste besluit blijkt echter de tijdelijke stop op het toelaten tot de VS van inwoners van drie extra islamitische landen. In totaal worden nu uit zeven islamitische staten mensen geweerd.

Eerder werden onder Obama al mensen die een (tweede) nationaliteit hebben of die op of na 1 maart 2011 een bezoek hebben gebracht aan Irak, Iran, Soedan en Syrië in principe geweigerd. Alleen op basis van uitzondering kunnen sommige mensen die van, naar of via die landen reizen de VS betreden. Trump voegde hieraan voor de volgende drie maanden Jemen, Libië en Somalië toe.

Trump zei dat hij nog zaterdag meer decreten zal tekenen.



Trump geeft zichzelf een pluim (Foto: ANP)