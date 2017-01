Via Twitter worden we vast lekker gemaakt voor een lange trailer van Mass Effect: Andromeda. BioWare geeft ons vast een voorproefje van enkele seconden. Mass Effect: Andromeda komt 23 maart uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows).

A new galaxy awaits, but no one said it would welcome us. Tomorrow, you'll get your next look at Mass Effect: Andromeda. pic.twitter.com/X7ZlJXyIAL