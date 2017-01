Toukiden 2 aangekondigd met datum PoeHao 24-01-2017 22:36 print

Koei Tecmo heeft heel veel informatie vrijgegeven over Toukiden 2 en ook nog een releasedatum. Vanaf 24 maart mogen we op Oni (demonen) jagen op Playstation 4, Playstation Vita en pc (Windows). In dit deel kunnen we de Oni ook afslachten op hun eigen terrein.

Zoals bekend zijn er sinds de Awakening grote demonen (Oni) in de wereld die op mensen jagen. De slayers jagen op hun beurt weer op de Oni . Tijdens een gevecht weet een gigantische Oni een portaal te openen dat een slayer opslokt. Tien jaar later verschijnt de slayer opeens weer in het dorpje Mahoroba en uiteraard heeft deze persoon geen geheugen meer. Natuurlijk speel jij als deze slayer en krijg je hulp van een kleurrijk gezelschap. Naast je teamleden heb je nu ook de beschikking over de Demon Hand, een hand van etherische materie waarmee je Oni kan slaan en jezelf in de lucht kunt gooien. Dit is handig in gevechten, maar ook tijdens het verkennen van deze wereld èn de Oni-wereld, die Otherworld genoemd wordt. Er zijn weer tenko, kleine vosjes met twee staarten, die je kunnen helpen met je missies als je ze goed hebt verzorgd en getraind. Toukiden 2 komt uit in een fysieke en een digitale vorm, behalve voor pc.