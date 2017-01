Federer simpel voorbij Berdych, Evans slaat Tomic naar huis heywoodu 20-01-2017 14:16 print

Roger Federer heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. De Zwitserse tennisser leek in de derde ronde een pittig duel voor de kiezen te krijgen, maar de Tsjech Tomas Berdych gaf niet thuis.

Berdych staat met de tiende plek op de wereldranglijst zeven plekken hoger dan Federer, maar het was de Zwitser - die vooral door blessureleed teruggezakt is - die domineerde. In de eerste set brak hij vanaf 2-2 twee keer op rij, wat hem de set opleverde. In het tweede bedrijf nam hij de service van Berdych al in game één over en een herhaling daarvan in de derde set tekende het vonnis voor de Tsjech: 6-2, 6-4, 6-4 en na krap anderhalf uur kon Federer tevreden douchen.

De mondiale nummer twaalf, Jo-Wilfried Tsonga, had aanzienlijk meer tijd nodig dan Federer. De Fransman stond tegenover de Amerikaan Jack Sock, die hem lange tijd tot het uiterste dwong. Tsonga sloeg in de eerste set toe in de tiebreak en kon Sock pas diep in set twee voor het eerst breken. De Amerikaan won de tiebreak in de derde set, maar Tsonga plaatste in het vierde bedrijf een vroege break en kon het zo afmaken: 7-6 (4), 7-5, 6-7 (8), 6-3.

Tsonga staat in de achtste finales tegenover de Brit Daniel Evans. De nummer 51 van de wereld stuurde thuisfavoriet Bernard Tomic naar huis. De sets gingen gelijk op, maar op de beslissende momenten was Evans simpelweg de betere die het meeste initiatief nam en dat werd beloond: 7-5, 7-6 (2), 7-6 (3).