Sherlock-finale uitgelekt

De laatste aflevering van de BBC-serie Sherlock is online uitgelekt voordat deze, vandaag, op televisie wordt uitgezonden. Dat meldt BBC News op basis van een tweet van producer Sue Vertue.

Het gaat om een Russische versie van de aflevering, die is online geplaatst, aldus Vertue: "Een Russische versie van #Sherlock The Final Problem is illegaal geüpload. Deel deze alsjeblieft niet. Je hebt het zo goed gedaan met het spoilervrij houden. Je bent er bijna."

Sherlock beleeft vandaag de finale van het vierde seizoen, en de dertiende aflevering in totaal. De serie ging in 2010 van start en heeft steeds drie afleveringen per seizoen gebracht, van ieder anderhalf uur per stuk. De verhalen zijn gebaseerd op die van Sherlock Holmes-bedenker Sir Arthur Conan Doyle, maar geplaatst in een moderne setting en soms grotendeels origineel voor de serie. De serie is bedacht door Doctor Who-schrijvers Steven Moffat en Mark Gatiss, en is medeverantwoordelijk voor de sterstatus van Benedict Cumberbatch, die de titelrol speelt.

Nadat het vierde seizoen vanavond eindigt is er nog een kans op een vijfde. Volgens Moffat en Gatiss is The Final Problem niet bedoeld als de laatste aflevering. Als er een vijfde seizoen komt is het echter nog maar de vraag wanneer het komt: door de drukke agenda's van Cumberbatch en medespeler Martin Freeman, die beiden elders succesvol zijn in film en televisie, zitten er soms jaren tussen seizoenen.

The Final Problem is vanavond om 10 uur te zien op BBC One, en tegelijkertijd op het op de Nederlandse markt gerichte kanaal BBC First, dat de serie ondertiteld aanbiedt, maar wel onderbreekt voor reclame.