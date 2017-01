FOK! Wat een weer: Minder buien

Welkom! De komende dagen komen we meer en meer onder invloed van een hogedrukgebied. Toch lijkt het niet zo koud te worden als dat de modellen eerder aangaven. In de nachten komt het wel tot matige vorst, maar minima van -10 en lager zitten er niet meer in. Ook overdag kan het kwik toch iets boven nul uit gaan komen i.p.v. eronder.

Gisteren trok er in de ochtend een actieve trog over ons land. Dat leverde een aantal felle buien op. En wat zeker het vermelden waard is dat daar vrij actief onweer bij voorkwam. Ook ik profiteerde van de onweersbui. Deze hele trog trok naar het zuidoosten toe en verliet het land rond een uur of 3. Daarna kwamen er nog verspreid buien voor, maar die waren niet meer zo hevig. Ook waren er veel plaatsen die het verder droog hielden. Ook hier bleef het enkele uren droog. De wolkenluchten waren wel heel mooi.

Afgelopen nacht werd het plaatselijk glad door opvriezing van natte weggedeelten of misschien toch nog een winterse bui.

Vandaag kan er nog steeds een winterse bui vallen, maar schijnt ook de zon af en toe. Vanmiddag raakt het dan in een groot deel van het land weer overwegend bewolkt en later in de middag kan er in het westen en zuidwesten wat regen vallen. Het wordt tussen de 2 en 6 graden. De wind neemt flink in kracht af en komt uit het noordwesten.

Fijne dag!

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:44 Zon onder: 16:58 Zonkracht: 1 / 1



Een mysterieuze foto van de volle maan. (foto: Charged) Een mysterieuze foto van de volle maan. (foto: Charged)