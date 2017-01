Van der Poel zondag van start bij NK veldrijden TargaFlorio 05-01-2017 21:12 print

Mathieu van der Poel staat komende zondag gewoon aan de start van het NK Veldrijden in Sint-Michielsgestel. Na zijn zware valpartij in de Azencross was het onzeker of hij voldoende hersteld zou zijn.

In de Azencross in Loenhout van vorige week donderdag was de regerend Nederlands kampioen zwaar ten val gekomen. Bij onderzoek in het ziekenhuis werd een gekneusde nek geconstateerd. Inmiddels is hij voldoende hersteld om zondag deel te nemen.

Van der Poel: "Mijn nek voelt wel nog een beetje stijf aan, maar eigenlijk ervaar ik geen last meer op de fiets. Ik heb twee dagen moeten rusten en dan kon ik de training weer hervatten. Het parcours zal ik wel pas zondag voor het eerst zien. Ik ga voor het hoogste schavotje. Met minder ben ik niet tevreden."

Ondanks zijn val is Van der Poel de grote favoriet voor de Nederlandse titel. Zijn grootste concurrenten zijn normaal gesproken Corné van Kessel en Lars van der Haar. Na zijn sterke optreden in Surhuisterveen op woensdag wordt er ook wat verwacht van Lars Boom.

Live uitzending door Ziggo

Het NK Veldrijden voor mannen en vrouwen wordt zondag live uitgezonden door Ziggo Sport vanaf 13.15 uur. Voor Ziggo-abonnees is dit gratis te bekijken op kanaal veertien.