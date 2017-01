Verzekeraar vervangt personeel door ai Redactie 03-01-2017 01:13 print

Een Japanse verzekeraar is van plan medewerkers te ontslaan en te vervangen door kunstmatige intelligentie (ai). Fukoku stapt over op een systeem dat is gebaseerd op de supercomputer Watson van IBM. De computer moet verklaringen van artsen scannen en daar onder meer diagnoses, ingrepen en behandelduur uit halen, zodat de facturen kunnen worden betaald.

De ingreep valt op de afdeling die beslist of de gemaakte kosten onder de dekking vallen en dus kunnen worden vergoed. Daar werken nu 131 mensen. Meer dan dertig van hen raken hun baan kwijt. Het ai-systeem neemt waarschijnlijk ongeveer 130.000 beslissingen per jaar. Het kost omgerekend 1,6 miljoen euro om te installeren en levert per jaar 1,1 miljoen euro aan besparingen op.

Ook andere Japanse verzekeraars werken aan ai.



Verzekeraar vervangt personeel door ai (Foto: BuzzT)