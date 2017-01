James Harden schrijf basketbalgeschiedenis

Terwijl in Nederland de champagneflessen ontkurkt werden en er oliebollen werden gegeten, werd op Oudjaarsdag in Amerika nog vrolijk gebasketbald. Het zou de heren miljonairs vergeven zijn als ze deze dag een gezapige wedstrijd zouden spelen, maar meerdere spelers besloten 2016 in stijl af te sluiten.

Giannis Antetokounmpo bezorgde met een fenomenale wedstrijd Milwaukee de zege tegen de Chicago Bulls en Russell Westbrook had in recordtijd een triple double tegen de Los Angeles Clippers, maar beide prestaties werden overschaduwd door de man met de mooiste baard in de NBA. James Harden kwam tegen de New York Knicks tot de onwaarschijnlijke aantallen van 53 punten, 16 rebounds en 17 assists.

De Knicks traden in Houston aan zonder Kristaps Porzingis en Courtney Lee. Ondanks dit gemis was er een daverende start van Harden. Halverwege het tweede kwart stonden de Knicks 40-46 voor. De Rockets sloten het tweede kwart echter af met een 29-9 run. In de rust bleef Carmelo Anthony ook achter in de kleedkamer voor New York waardoor het nooit meer echt spannend werd. De Knicks kwamen nog een paar keer tot vier punten, maar Houston bleef altijd aan de goede kant van de score: 129-122.

Hardens cijfers in deze wedstrijd mogen met recht historisch worden genoemd. Nooit in de geschiedenis van de NBA wist een speler 50 punten, 15 rebounds en 15 assists in één wedstrijd te noteren. De 53 punten waren voor Harden een persoonlijk record. Hij verbeterde zijn persoonlijke hoogste puntenaantal van 51 met een driepunter een minuut voor tijd. Het leverde hem een staande ovatie op van het thuispubliek.

Hardens historische avond (Bron: YouTube)

Harden verstevigde zijn kandidatuur voor de meest presigieuze individuele prijs in de NBA, de titel van Meest Waardevolle Speler (MVP). Zijn grote concurrent voor deze titel is Russell Westbrook, zijn oud-ploeggenoot van de Oklahoma City Thunder. Westbrook trad met de Thunder aan tegen de Los Angeles Clippers. Een week of twee geleden stonden de Clippers nog derde in het westen, maar door blessures van Chris Paul en Blake Griffin is de ploeg flink weggezakt.

Oklahoma City had geen kind aan de gehavende Clippers. Na één kwart stond het al 33-12 en de Thunder mocht halverwege de kleedkamer opzoeken met een 69-40 voorsprong. Westbrook had op dat moment al genoeg punten, rebounds en assists bij elkaar gesprokkeld voor zijn zestiende triple double van het seizoen. Ter vergelijk, alleen Wilt Chamberlain, Magic Johnson en Oscar Robertson deden in de NBA geschiedenis beter. En het seizoen is nog lang niet op de helft.

Het restant van de wedstrijd was een formaliteit die vooral door de bankzitters werd gespeeld. Eindstand werd 114-88. Enes Kanter werd met 23 punten topscorer bij de Thunder, Westbrook noteerde 17 punten, 12 rebounds en 14 assists. Voor de Clippers de zesde nederlaag op rij, waardoor ze naar de zevende plek in het westen zijn gezakt. Er is geen sprake van paniek in Los Angeles. De blessures van Griffin en Paul vallen mee en het seizoen is nog lang.

Basketbalfans in Milwaukee kunnen het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien. De Bucks, al jaren één van de minst presterende ploegen in de NBA, heeft een jonge kern die zich in rap tempo ontwikkelt en sinds een paar weken begint het erop te lijken dat ook rookie Malcolm Brogdon een ster kan worden.

De Bucks wonnen op bezoek bij de Chicago Bulls met 96-116. De ploegen zijn directe concurrenten voor een play-off plaats, maar het was vooral de manier waarop die opzien baarde. Giannis Antetokounmpo, hier al vaak voorbij gekomen, domineerde de wedstrijd zowel aanvallend als verdedigend. De Griek miste maar zes schoten en kwam met een variëteit aan dunks, schoten en lay-ups tot 35 punten. Hij voegde hier 9 rebounds en 7 assists aan toe. Verdedigend kwam hij tot 7 blocks en 2 steals.

Giannis heeft een prima luitenant in Jabari Parker. De pas 21-jarige power forward is aan zijn derde seizoen bezig en hij heeft dit jaar een grote sprong gemaakt. Met 27 punten leverde hij ook een grote bijdrage aan de zege. En dan heeft Milwaukee nog Malcolm Brogdon. De guard werd deze zomer door de Bucks gekozen in de jaarlijkse draft. Dit gebeurde pas in de tweede ronde en het gebeurt niet vaak dat spelers die laat in de draft worden gekozen direct een belangrijke bijdrage leveren.

De NBA leerde Brogdon vorige maand kennen toen de rookie over LeBron James heen dunkte. Een teken van disrespect, maar ook van bravour. Tegen de Bulls kwam Brogdon tot 15 punten, 11 rebounds en 12 assists, de eerste triple double uit zijn carriere.

Bij Chicago werd Jimmy Butler zoals gewoonlijk topscrorer. De forward scoorde 26 punten. Dwyane Wade bleef steen op 8 punten. Rajon Rondo, de laatste tijd vaker in het nieuws wegens wangedrag dan sportief succes, werd op de bank gehouden.

Uitslagen

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 98-112

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 96-116

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 109-121

Houston Rockets – New York Knicks 129-122

Utah Jazz – Phoenis Suns 91-86

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 114-88

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 25-7

Toronto Raptors 22-10

Boston Celtics 20-14

Charlotte Hornets 19-15

Atlanta Hawks 17-16

Washington Wizards 16-16

Milwaukee Bucks 16-16

New York Knicks 16-17

Indiana Pacers 16-18

Chicago Bulls 16-18

Orlando Magic 15-19

Detroit Pistons 15-20

Miami Heat 10-24

Brooklyn Nets 8-24

Philadelphia 76ers 8-24

Western Conference

Golden State Warriors 29-5

San Antonio Spurs 27-6

Houston Rockets 26-9

Utah Jazz 21-13

Oklahoma City Thunder 21-13

Memhis Grizzlies 22-14

Los Angeles Clippers 22-14

Sacramento Kings 14-19

Denver Nuggets 14-19

Portland Trail Blazers 14-21

New Orleans Pelicans 14-21

Los Angeles Lakers 12-24

Minnesota Timberwolves 11-22

Phoenix Suns 10-24

Dallas Mavericks 10-24