Topbokser half jaar geschorst voor verven haar

Topbokser Lazaro Alvarez heeft een opmerkelijke schorsing aan zijn broek hangen. De Cubaan die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro brons won in het lichtgewicht verfde onlangs zijn haar en dat was niet de bedoeling, zo oordeelde de Cubaanse boksbond.

Alvarez is voor een half jaar geschorst en is uit het Cubaanse nationale team gezet. Ook heeft men hem uit de lijst met de tien beste Cubaanse sporters van het jaar gehaald, waar hij door zijn olympische medaille in opgenomen was. Cuba is een grootmacht in het amateurboksen en won in Rio drie keer olympisch goud.

"Ik verfde mijn haar om religieuze redenen", aldus Alvarez. "Men zei eerst dat de schorsing was om disciplinaire redenen, maar dat bleek niet zo te zijn. Het ging echt om het verven van mijn haar, iets wat in de Cubaanse bokswereld niet is toegestaan. Ik deed het vanwege religie en niet vanwege mode", verdedigt de bokser zich.

"Het is wel 'een ding' voor mij om geschorst te zijn om iets wat helemaal niks met mijn resultaten te maken heeft. Ik heb nog een voorstel aan coach Rolando Acebal gedaan om aan de andere atleten uit te leggen dat mijn haar vanwege een bepaalde tijdsperiode geverfd was, maar dat werd niet geaccepteerd. Het enige wat ze konden doen was mij wegsturen voor een half jaar", treurt Alvarez.