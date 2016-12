Ronde van Qatar geschrapt door geldgebrek heywoodu 29-12-2016 00:14 print

De Ronde van Qatar wordt komend seizoen niet meer verreden. Wereldwielerbond UCI heeft woensdag laten weten dat de organisatie het benodigde geld niet langer bijeen kon krijgen. "De beslissing komt voort uit het moeilijk aantrekken van sponsoren voor financiële steun."

De meerdaagse wedstrijd in Qatar stond altijd bekend als een verkapt sprintersbal in de zandbak. Het kende doorgaans ook een korte tijdrit, wat bijvoorbeeld Niki Terpstra in 2014 en 2015 de zege opleverde. Mark Cavendish is vooralsnog de laatste winnaar van de rittenkoers in de woestijn.

De wedstrijd stond aanvankelijk op de kalender voor 6 tot en met 10 februari, na de vrouweneditie van de koers. Kirsten Wild won die wedstrijd vier keer, Trixi Worrack was dit jaar de laatste winnares.