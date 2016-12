Kylie Jenner en Tyga uit de kleren in clip YokiKater 27-12-2016 11:03 print

Kylie Jenner en haar vriend, rapper Tyga, zijn samen schaars gekleed te zien in een korte film. Dat meldt New York Daily News.

De drie minuten durende clip van regisseuse Sasha Samsonova werd met kerst gepubliceerd. In de video is Jenner onder een douche te zien terwijl ze een wit T-shirt draagt. Ook haar vriend Tyga is te zien in een wit T-shirt. De twee zoenen en strelen elkaar.

"De video gaat over persoonlijke ervaring", aldus Samsonova. "Het is of je naar iemand kijkt vanuit een perspectief zoals je dat nog nooit eerder hebt gedaan", vervolgt de regisseuse. Volgens de filmmaakster ging het schieten van de clip Jenner en Tyga gemakkelijk af. "Het ging heel natuurlijk", aldus Samsonova.

Het is niet de eerste keer dat Jenner en Tyga in een clip te zien zijn. Het 19-jarige zusje van Kim Kardashian trad eerder op in de videoclip Stimulated van Tyga. Al hielden de twee toen wel hun kleren aan.



Kylie Jenner en Tyga uit de kleren in clip