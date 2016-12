Missie Sniper: Ghost Warrior 3 nieuwe stijl PoeHao 21-12-2016 23:07 print

Naar aanleiding van kritieken en feedback van de pers, gamers en testers is CI Games hard bezig om Sniper: Ghost Warrior 3 een stuk leuker te maken. Hier tonen zij hun verbeteringen in een missie genaamd Slaughterhouse.

Mocht je benieuwd zijn wat wij van de vroege versie van Sniper: Ghost Warrior vonden, kijk dan hier. Eén van de kritiekpunten was dat Sniper: Ghost Warrior iets eigens was kwijtgeraakt en meer ging lijken op andere games, zoals Hitman. In onderstaand filmpje kun je nu met jouw drone ook hacken op afstand met een druk op de knop. Dat komt mij weer bekend voor van Watch Dogs 2. Een ontwikkelaar geeft toelichting bij het filmpje en ook wat achtergrond van het verhaal.