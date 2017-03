The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition PoeHao 15-03-2017 14:00 print

De avonturen van monsterjager Van Helsing zijn mij erg goed bekend. Ik heb de gehele reeks van NeocoreGames gespeeld en er, ondanks enkele minpuntjes, van genoten. Daarom bekijk ik hier slechts de meerwaarde van deze PlayStation-uitgave. The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition is eerder ook uitgekomen voor Xbox One.

Inleiding

The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition is de remastered uitgave van The Incredible Adventures of Van Helsing. Wie meer wil weten over deze hack ‘n slash, raad ik aan om de review van The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut te lezen. Dat zijn alle drie de delen remastered bij elkaar in een uitgave. Het eerste deel is nu ook uit voor PlayStation 4 en hier bespreken we kort wat er beter of anders is geworden. Voor de fans is er niet veel nieuws onder de zon, zeker niet als je The Incredible Adventures of Van Helsing al een keer met een controller hebt gespeeld. Bij The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition zit wel alle DLC, dus dat is een meevaller. De zee aan achievements die je kunt halen is er gelukkig ook nog steeds.

Controller-support

Gelukkig zijn alle bugs uit de controllerondersteuning gehaald. Dat was natuurlijk wel nodig voor een console-editie. De besturing is grotendeels hetzelfde gebleven, alleen nu werkt alles zoals het hoort. De klachten uit het verleden over bugs in de controllerbesturing zijn ook in de pc-versies allemaal opgelost.

Grafisch

In eerste instantie had ik helemaal niets door qua grafische verbeteringen, maar dat komt omdat ik zoveel jaren geleden deel 1 heb gespeeld. De laatste keer dat ik dit deel erdoorheen jaste, speelde ik de Final Cut-uitgave die ook al grafisch was gepimpt. Als je de originele versie en de Extended Edition naast elkaar bekijkt, dan is er erg veel winst behaald. De beelden zijn echt scherper met meer details en heldere kleuren. De camera staat in de Extended Edition ook iets dichter op Van Helsing, wat je meteen de gelegenheid geeft om meer grassprietjes te ontwaren. Voor de game zelf is er niets veranderd, dus af en toe ben je aan het schieten op een wezen dat net buiten je beeld staat. Gelukkig mikt Van Helsing zelf op die engerds, anders was het problematisch.

Interface

De user interface op je scherm is net even wat scherper, net even wat gelikter. Er zijn nu draaiende steampunk-raderen rechtsboven te zien als de game automatisch opslaat en de informatie van Katarina heeft een mooiere omlijsting. Het menu is cosmetisch een beetje aangepast. Sommige knoppen zijn iets groter gemaakt, achter je verzonnen naam staat geen “van Helsing” meer, kleuren zijn aangezet en dat is het. Alles werkt nog precies hetzelfde als weleer. Ik had graag gezien dat er nu met een kleur werd aangegeven in welke categorie verse loot was en in een game als Van Helsing is er wel erg veel loot voor iedere categorie. Iets van je stress kun je aanpassen in de menu’s door Van Helsing meteen betere spullen te laten aantrekken, door speciale combo’s van tevoren in te stellen en automatisch te laten uitvoeren indien mogelijk en door je sexy helper Katarina automatisch bepaalde spullen te laten oppakken.

Lady Katarina

Lady Katarina is de geest van een adellijke dame uit Borgovia die met je meereist en meevecht. Ze voorziet je constant van sarcastische opmerkingen, ongevraagd advies, is jaloers op vrouwen die je aandacht geven en is dol op bloed, duistere rituelen en het uitdelen van pijn. Het feit dat zij ook voor jou boodschappen kan doen, maakt haar aanwezigheid in de game erg tof. Ik speel dan ook vaak om haar weer eens te horen. Katarina geeft zoveel kleur aan de reeks Van Helsing als Claptrap aan Borderlands, dan weet je ongeveer wat ik bedoel. Zij is een van mijn meest favoriete gamepersoonlijkheden, ook al zweeft haar hoofd een beetje boven naar lichaam. Er is niets aan haar veranderd maar ik wilde haar gewoon even in het voetlicht plaatsen.

Geluid

In The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition worden boodschappen van Katarina en Van Helsing nu via je controller gegeven. Een beetje creepy en wennen, maar een leuke toevoeging. Sommige monsters hebben nu andere kreten die ze voortbrengen. Een paar veranderingen zijn mooi gedaan en andere zijn even wennen. Zo zijn er nu bepaalde monsters die klinken als Donald Duck met een splinter in zijn zwemvliezen.

Touchpad-integratie

Door links van de touchpad te drukken krijg je meteen je inventaris en met rechts ben je in het menu. Een handige toevoeging die wat irritatie uit het verleden wegneemt. NeocoreGames heeft vernieuwend durven te zijn door de touchpad van de DualShock 4-controller te gebruiken voor bepaalde magische spreuken. Hierbij gaat de game ervan uit dat Van Helsing zich precies in het midden van je touchpad bevindt. Jij kan vervolgens exact tekenen hoe bijvoorbeeld een muur van vuur om je heen verschijnt. Dit is een leuke vondst voor het ontwerpen van kunstzinnige patronen in het landschap, maar zodra je in een hoek wordt gedreven door monsters, spinnen, robots, zombies en demonen, dan maak je in de spanning al gauw een verkeerde beweging. Zonde van al die mana en erg ongezond. Bij de controllerondersteuning voor de pc werd er een standaardpatroon voor je op de grond neergezet. Niet heel eerlijk ten opzichte van de soepele muis-besturing hiervoor, maar je wist precies waar de vuurmuur verscheen. Neocore had misschien beter het oude systeem kunnen hanteren, of Van Helsing op de touchpad standaard onderaan kunnen plaatsen zodat alle spreuken zich voor hem afspelen of deze vinding optioneel kunnen maken in het menu. Ik gebruik dit soort spreuken dan ook niet meer.

Missers

Helaas is niet alles feilloos gegaan. Sommige interface-momenten triggeren niet meteen wanneer je ze activeert. Dat is jammer. Af en toe stottert de gameplay eventjes. Dit gebeurde wel vaker in het origineel, maar dat is dus nog niet verholpen. In een bepaald gedeelte kijk je ineens tussen de boombladeren door. Het zijn heel mooie boombladeren die prachtig worden gerenderd, maar deze aparte implementatie mocht van mij achterwege blijven. Opmerkelijk genoeg kun je de tower defense minigames niet allemaal overslaan. In het origineel kon dat ook niet, maar in de Final Cut-versie van de game weer wel.

Online

In co-op het verhaal doorhakken hebben we helaas niet kunnen testen. Hiervoor moet je vrienden zijn met je makker, ondanks de aanwezigheid van een open lobby in het menu. Erg spijtig want deze optie was er wel in het origineel op de pc. Er is ook een Battle Royale waar in een PvP-arena gestreden wordt om de eer. Na het uitspelen van de game heb je zowel solo als in multiplayer de keuze uit Neverending Story (waarbij de monsters steeds sterker worden) en Scenario (waar je binnen een tijdslimiet specifieke taken vervult met monsters om je heen van ten minste level 30).

Conclusie

The Incredible Adventures of Van Helsing was altijd al een leuke game met humor en uitdaging. Met deze PlayStation 4-versie zit je dus gewoon goed. Als je de game nog nooit hebt gespeeld, is het een leuke manier om met deze serie kennis te maken. Als je The Incredible Adventures of Van Helsing reeds op pc hebt en deze nog een keer mooier wilt spelen, dan raad ik de Final Cut-versie aan. Hier zitten namelijk alle drie de delen in en het zijn wel delen die naadloos op elkaar aansluiten. Ook al raad ik je niet aan deze versie te halen als je het origineel reeds hebt, ik heb met veel plezier The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition weer uitgespeeld. Het is een goede game met degelijke gameplay die op deze manier weer een tijdje vooruit kan. Hopelijk komt NeocoreGames ook met een lobby voor PlayStation-gamers om online elkaar te helpen.