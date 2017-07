Cat Quest is verrassend. Hoe kinderlijk het er ook uitziet, het plezier dat de ontwikkelaars The Gentlebros hieraan hebben beleefd druipt er vanaf. Dat laat je vanzelf glimlachen, ook al zijn sommige woordspelingen wel erg flauw.

Ken je klassiekers. In Cat Quest kun je weer rondlopen op een kaart en gevechten aangaan met monsters die je daar tegenkomt. Gelukkig volgt er dan geen turn based intermezzo in een arenaatje, maar blijf je op de kaart in realtime meppen. The Gentlebros zeggen dan ook dat het de wereld-interface van Final Fantasy is, met het ontdekken en vechten van Zelda en de open wereld van Skyrim.

Open wereld

Eerlijk is eerlijk: toen ik de trailer zag, dacht ik dat het weer een schromelijke overdrijving was van een stel indie-ontwikkelaars om hun game een 2D openwereldavontuur te noemen. Na het zien van de gigantische kaart weet ik dat het echt geen bluf was. Je gaat het snelste vooruit in xp en goud door het doen van quests. Helaas weet je niet van tevoren waar je quests op jouw niveau kunt vinden. Alleen quests die een beetje op jouw niveau zijn komen beschikbaar. Je kunt dus wel vrij rondlopen in de open wereld en overal monsters verslaan en grotten verkennen, maar op echt verder te komen in het verhaal en de game, moet je dus wel missies in een bepaalde volgorde doen. Door de wereld heen zijn er obelisken verspreid met een beetje lore. Je voelt meteen aan dat als je ze allemaal hebt gehad, je een achievement hebt verdiend. Er zijn plekken onbereikbaar, omdat je bijvoorbeeld niet kunt zwemmen, maar later speel je meerdere vaardigheden vrij waardoor je overal kunt komen.

Het verhaal

Je bent een kat die met je zus aan het varen is. Opeens worden jullie op zee aangevallen door een draak en zij wordt ontvoerd. Jij blijft achter met een merkteken op je hoofd. Later blijkt dat je een Dragonblood bent en dus in staat om magie te leren. Je wilt zo snel mogelijk sterker worden om de draken die het land verzieken te verslaan, je zus te bevrijden en het kwade genie hierachter te stoppen. Gelukkig neemt Cat Quest zichzelf absoluut niet serieus en wordt er constant de draak gestoken met het standaardverhaal, het feit dat alle magiërs op elkaar lijken en dat de dorpelingen wel erg passief zijn en alleen maar vertrouwen op helden om hun klusjes op te knappen. Je maatje die alles van commentaar voorziet is je beschermengeltje Spirry. Deze geeft constant advies, maar niet altijd even doordacht.

De aankleding

Het geluid en de animaties zijn een beetje kinderlijk, maar passen helemaal bij dit sfeertje. Als je van tekenfilms houdt, dan kun je dit absoluut waarderen. De besturing is goed, de bewegingen vloeiend en de hele interface is in dezelfde stijl gehouden. Alleen zien veel personages er hetzelfde uit, maar dat stoort mij niet zo. Ik heb ook moeite om twee zwarte katten in het echt uit elkaar te houden. De muziek is vrolijk en opgewekt, maar er mocht wel meer variatie zijn in de nummers.

Vechten

Ook al heb je slechts één knop voor mêlee-aanvallen, samen met rollen is het ruim voldoende om strategisch te werk te gaan. Daarnaast heb je vier snelknoppen voor je toverspreuken. Besturing kan met toetsenbord en muis of gewoon met de controller. Toverspreuken kun je sterker maken in de vele tempels die verspreid zijn over de behoorlijk grote kaart. Dit kost je wel goud en het wordt met iedere stap een stuk duurder. Monsters die je verslaat laten goud en xp vallen. Verspreid door de wereld ligt er ook genoeg goud en xp. Kijk op ons FOK!Games YouTube-kanaal voor meer gameplayvideo's, zoals hieronder.

Loot

Er is genoeg te ontdekken, dankzij de grote kaart. Overal zijn er dungeons waar je in kunt gaan. Boven de deur staat duidelijk het advies-level aangegeven en dat is behoorlijk goed gegokt. Als je als level 12 in een level 15 dungeon stapt, dan heb je het zwaar. Mocht je het overleven, dan zijn er kisten om open te maken. Als er iets inzit dat je reeds hebt, zoals een simpel zwaard, dan wordt je zwaard meteen sterker. Je hebt dan dus nog steeds maar één zwaard. Handig. Dit geldt dus ook voor je andere wapens en je pantser. Gelukkig kun je jouw inventaris ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld pantser of wapen. Je inventaris lijkt oneindig groot te zijn. Sommige kisten in dungeons krijg je niet open zonder sleutel. In het hele spel heb ik helaas geen enkele sleutel kunnen vinden. Ik neem aan dat de sleutels in de uiteindelijke versie er gewoon zijn.

Humor

Natuurlijk zit een kattengame vol grappen en woordspelingen met katten, poezen en kittens. De meeste geintjes zijn een beetje flauw, maar dat maakt de enkele voltreffer extra leuk. Enkele voorbeelden: een archeologe genaamd Cara Loft, een pauze-menu genaamd 'Paws' en je wordt een catventurer genoemd. Eén van de stopwoordjes van Spirry is 'furry', wat hij overduidelijk ook als 'fucking' gebruikt. Ook komt er af en toe 'Godcatit' voorbij. Niet erg handig, want het kindvriendelijke thema, muziekje en stijl maken het ideaal voor jonge kinderen om te spelen. Zoals ook bekend willen voornamelijk Amerikanen niet dat de naam van God zo frivool wordt rondgestrooid. Dit is duidelijk een onnodig struikelblok. In een Southpark-game hadden we zoiets verwacht en in Cat Quest is het gewoon niet nodig.

Quests

De hoofdmissie die je hebt staat reeds beschreven bij het Verhaal. Omdat het punt waar je na het begin heen moet zo gruwelijk ver weg is, ga je eerst in de buurt quests doen om sterker te worden. Daar zijn nu eenmaal de zijmissies voor. Je kan maar één missie tegelijk aannemen, dus je hoofdmissie wordt dan meteen gepauzeerd en een pijltje geeft aan waar je heen moet. Maar een quest kun je te allen tijde onderbreken en vervangen door een andere quest. Helaas komt het allemaal op hetzelfde neer: versla monsters en kom je beloning halen. Soms moet je een spoor volgen, wat geen probleem is voor een kat. Daarna mag je alsnog een gevecht aangaan. Af en toe een puzzelquest was wel leuk geweest. Nu lijkt het op een hack 'n slash, wat niet erg is, maar er was meer mogelijk. De verhaaltjes rondom de quests houden het wel interessant, want daar zit voldoende afwisseling in. Veel quests gaan meteen over in een vervolgmissie. Deze moet je zelf weer activeren. Als je niet opgelet hebt wat er in het verhaal werd gezegd, dan kan het een zoektocht worden. Ten slotte moet je erg veel lopen. Een snelreis-mogelijkheid maakt het spel een stuk aangenamer. Later in de game krijg je wel een mogelijkheid om je snel te verplaatsen, maar dat is wel erg laat.

RPG

Het RPG-element zit bij Cat Quest vooral in je keuze van pantser en wapen. Het is dus niet zo dat je keuzes in de conversatie kunt maken. Ook kun je zelf geen vaardigheden kiezen om in te specialiseren. Je hebt wel steeds de mogelijkheid om meer toverspreuken te kopen en deze sterker te maken.

Reclame

Cat Quest maakt ook reclame voor zichzelf en voor een free-to-play mobiele game genaamd Slashy Hero van de ontwikkelaars The Gentlebros. Het is niet erg storend, maar wel bevreemdend. Dit verwacht je niet in een pc-game, maar Cat Quest komt dan ook uit op meerdere platforms. De reclame voor Cat Quest zelf is ook raar, omdat deze aan het eind van de game voorbijkomt. Het is absoluut niet duidelijk of de ontwikkelaars het hebben over DLC, over een tweede game of iets compleet anders. Er wordt op een ander moment naar een uitbreiding gehint als Cat Quest populair genoeg wordt.

Conclusie

Het is vreemd om meteen een conclusie aan een preview te verbinden. Maar de enige bug die ik tegenkwam is dat ik een keer niet meer de cursor in mijn inventaris kon bewegen. Spel opslaan en opnieuw laden loste het probleem op. Als alle bèta’s van deze kwaliteit waren... Cat Quest heeft een aantal behoorlijke grote plot twists op het einde, wat het standaardverhaal helemaal goed maakt.

Cat Quest komt uit op pc (Windows), PlayStation 4, Nintendo Switch, Android en iOS.