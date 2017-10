Hoofdrol videoscheids tijdens Gelderse bekerderby

N.E.C. heeft zich dinsdagavond voor de achtste finales van de KNVB Beker geplaatst. Het team van Adrie Bogers was in de eigen Goffert met 3-0 te sterk voor streekgenoot en tweededivisionist Achilles'29. De club uit Nijmegen stond na negentien minuten al met tien man op het veld, maar het bezoek wist niet van de overtalsituatie te profiteren.

De bezoekers hadden via Niels Wouters de beste kansen in de eerste helft, maar toch ging N.E.C. met een voorsprong de rust in. Op dat moment stond de ploeg van Bogers met een man minder op het veld. Arbiter Dennis Higler gaf Suently Alberto eerst geel voor een charge met een te hoog been, maar na raadpleging van de videoscheidsrechter werd het een rode kaart en moest N.E.C. met tien man verder.

👁 | In eerste instantie geel, maar door het videosysteem alsnog rood voor Suently Alberto van N.E.C. #necach https://t.co/dKudhVd4Of pic.twitter.com/k8SDvrd30k — FOX Sports (@FOXSportsnl) 24 oktober 2017

Het is toch een rode kaart. (Bron: Twitter.com/FoxsportsNL)

Kort na de pauze leek N.E.C. de kans te krijgen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Larsson was de Achilles-defensie te snel af en leek onderuitgehaald te worden in het zestienmetergebied. Zo dacht ook scheidsrechter Dennis Higler, die gedecideerd naar de penaltystip wees. Opnieuw was er een hoofdrol voor Kevin Blom, die via de videobeelden constateerde dat de overtreding wel degelijk buiten het zestienmetergebied werd ingezet. NEC kreeg dus een vrije trap en geen penalty. Groeneveld raakte uit deze poging de paal.

👁 | Het is de avond van de videoref in het Goffertstadion. Een penalty wordt een vrije trap voor N.E.C. https://t.co/dKudhVd4Of pic.twitter.com/ASCxAXrhmn — FOX Sports (@FOXSportsnl) 24 oktober 2017

Toch geen strafschop. (Bron: Twitter.com/FoxsportsNL)

Vervolgens trok N.E.C. het duel naar zich toe, na twee gele kaarten voor Shuremy Felomina (Achilles'29) in vijf minuten tijd. Een inzet van Groeneveld op de paal was een voorbode van de 2-0 van Ferdi Kadioglu, die een rebound benutte. Twee minuten voor tijd zette Mohamed Rayhi met een lob de eindstand op het scorebord. N.E.C. is de eerste ploeg die in de koker zit voor de loting van de achtste finales van donderdag.