Crashes en pech maken einde aan titelhoop van vier NASCAR-coureurs heywoodu 23-10-2017 23:19 print

NASCAR-coureur Martin Truex Jr heeft zondag de Hollywood Casino 400 op de Kansas Speedway gewonnen. De coureur van Furniture Row Racing, het relatief kleine team van de Nederlandse Amerikaan Barney Visser, boekte zo al zijn zevende zege van het seizoen.

De race in Kansas was weer van groot belang, want het was de laatste in de Round of 12: de ronde in de play-offs waar nog twaalf coureurs kans hadden op de titel in de Cup Series. Vier daarvan zouden afvallen, waardoor er nog acht overblijven. Die strijden dan in de volgende drie races om de slotrace in Homestead-Miami als een van de vier overgebleven titelkandidaten te mogen starten.

Truex domineerde de race vanaf poleposition aanvankelijk, maar na een caution sneed hij bij de herstart te veel naar binnen en moest hij een ongewenst ritje door de pitstraat maken. Het grootste nieuws kwam nog voor het einde van de eerste stage: de motor in Kyle Larson's Chevrolet gaf de geest en voor de coureur van Chip Ganassi, dit jaar absoluut een van de grote toppers in het veld, waren de play-offs plotseling zo goed als voorbij.

Larson's motor begeeft het en voor een van de absolute toppers zijn de titelkansen voorbij (Bron: YouTube)

Na nog eens tachtig ronden won Denny Hamlin de tweede stage, maar pas richting de finish begon het echt los te gaan. Jimmie Johnson ging twee keer in de rondte, zonder al te veel schade, maar met zeventig ronden te rijden ging het stevig fout: de wederom sterk rijdende rookie Erik Jones maakte een foutje, schoof richting de muur en nam met een harde crash onder meer mede-rookie Daniel Suarez mee.

Was het uitvallen van Larson een dramatische ontwikkeling met het oog op de play-offs, de crash van Jones zorgde voor nog meer chaos: play-offcoureur Jamie McMurray werd hard geraakt en was klaar en veteraan Matt Kenseth, eveneens in de play-offs, kreeg ook flink wat schade te verduren. Hij kon nog naar de pitstraat, maar zijn team beging daar een megablunder. Zeven man werkten tegelijk aan de auto, waar dat er maar zes mogen zijn, en Kenseth werd uit de race gehaald - einde kampioenschapsdromen.

De zware crash, veroorzaakt door Jones, maakte een einde aan nog meer titelaspiraties (Bron: YouTube)

Kenseth's pitcrew blundert en voor hem is de titelstrijd voorbij (Bron: YouTube)

Kyle Busch reed lang voorin mee, maar maakte kort voor de zware crash een pitstop en dat kwam niet goed uit - hij viel ver terug naar achteren. Doordat Kenseth uit de race lag en Johnson en Kyle Busch het moeilijk hadden, kreeg Larson plotseling toch nog hoop dat hij ondanks zijn uitvalbeurt de laatste acht kon halen.

Dat lukte echter niet, want Johnson en Busch konden zich ver genoeg naar voren rijden. Truex hield een opstomende Kurt Busch van zich af, Ryan Blaney en Chase Elliott werden derde en vierde. Larson werd geëlimineerd in de play-offstrijd, net als Kenseth, McMurray en Ricky Stenhouse Jr, die eveneens de muur raakte tijdens de race.

Acht coureurs maken nog kans op de titel: Truex, Kyle Busch, Brad Keselowski, Johnson, Kevin Harvick, Hamlin, Blaney en Elliott. Na de komende drie races vallen de slechtst presterende vier af, waarna de vier overgebleven coureurs in Homestead om de titel strijden. Dat is vrij simpel: wie in die race, waar uiteraard iedereen gewoon aan meedoet, als hoogste eindigt, mag zich de NASCAR-kampioen noemen.

De race in een kwartier (Bron: YouTube)