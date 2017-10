Wakker Dier: Vleesconsumptie 'ongezond hoog'

De daling in vleesverbruik heeft zich in 2016 niet doorgezet. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. In 2016 verbruikte de Nederlander met ruim 76 kilo vrijwel evenveel vlees als in het jaar ervoor. Wakker Dier is bezorgd: “De huidige vleesconsumptie is voor mens, dier en milieu niet houdbaar. Helaas laten deze cijfers zien dat dit besef in Nederland nog niet is doorgedrongen.”

Het vleesverbruik wordt gemeten in karkasgewicht: vlees inclusief botten. Dat betekent dat niet al deze kilo’s in de maag eindigen. Ruwweg de helft van de 76,8 kilo wordt daadwerkelijk geconsumeerd. Van dit vlees komt bijna de helft van varkens (47,5 procent). Daarna volgen pluimveevlees (voornamelijk kip) met bijna 29 procent en rundvlees met 20 procent. Kalfsvlees maakt maar een klein deel uit van de consumptie (1,7 procent).

Vleesconsumptie ongezond hoog

De vleesconsumptie in 2016 was wederom ongezond hoog: we aten 46 procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum aangeeft. Volgens deze normen zouden we voor onze eigen gezondheid vooral flink moeten matigen met rood vlees – vlees van bijvoorbeeld runderen, schapen en varkens. We zouden bijna de helft minder rood vlees moeten eten dan we nu doen.

6,5 miljoen varkens

De vleesconsumptie gaat niet alleen ten koste van de gezondheid van de grote vleeseters zelf. Er zijn ook miljoenen dieren voor nodig. Zo gebruiken we meer dan 6,5 miljoen varkens per jaar om onze honger naar varkensvlees te stillen. We verorberen samen zo’n 141 duizend kalveren en ruwweg 185 miljoen vleeskuikens. Wakker Dier: “Minder vlees eten is belangrijk. Daarom is het absurd dat supermarkten ons blijven overspoelen met vleesreclames en dat de overheid geen actie onderneemt om de Nederlander minder vlees te laten eten.”



Vleesconsumptie 'ongezond hoog' (Foto: Wakker Dier)