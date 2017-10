Coffeeshopbaas hoopt op gratie Thaise koning Redactie 19-10-2017 15:10 print

Voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die vastzit in een Thaise cel, hoopt op gratie als de nieuwe koning Maha Vajiralongkorn later dit jaar wordt gekroond. Zijn advocaat Sidney Smeets vertelde donderdag vanuit Bangkok dat de algemene verwachting is dat Vajiralongkorn gevangenen zal vrijlaten ter gelegenheid van zijn kroning. Van Laarhoven voldoet volgens zijn raadsman aan de basisvoorwaarden om in aanmerking te komen.

Tilburger Van Laarhoven (57) zit sinds 2014 vast in Thailand. Hij is veroordeeld tot 75 jaar gevangenisstraf voor witwassen van geld dat hij met zijn coffeeshops in Tilburg en Den Bosch heeft verdiend. Twintig ervan moet hij uitzitten.

Van Laarhoven werd opgepakt nadat Nederland aan de Thaise autoriteiten een verzoek deed om medewerking aan een onderzoek tegen de ex-coffeeshopbaas. Dat leidde destijd tot vragen in de Tweede Kamer.

Om gratie te kunnen krijgen moet een straf onherroepelijk zijn en mag er geen andere strafzaak lopen. Smeets zegt dat de hoogte van de straf geen belemmering hoeft te zijn.



Coffeeshopbaas hoopt op gratie Thaise koning (Foto: ANP)