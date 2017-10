Schietpartij Groningen; 1 zwaargewonde

Op de Korreweg in Groningen is vanmorgen een man neergeschoten. De man is gestabiliseerd door ambulancepersoneel en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij.

Er is een zoekactie gestart naar de dader of daders. Het is volgens de politie nog onduidelijk of er slechts één schutter was of dat er meerdere waren. Het is op dit moment onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is.