Beurzen Wall Street breken records Redactie 11-10-2017 23:50 print

De Amerikaanse effectenbeurzen zijn woensdag op recordstanden gesloten. Beleggers waren lange tijd in afwachting van de publicatie van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uiteindelijk bleken de Amerikaanse centrale bankiers verdeeld over een nieuwe renteverhoging dit jaar en hadden de notulen nauwelijks effect op de koersen, die licht omhoog gingen.

Er werd verder vooral uitgekeken naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street. Later deze week brengen de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo resultaten naar buiten. Volgende week barst het cijferseizoen in New York echt los met kwartaalberichten van onder meer Netflix, IBM, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, eBay, Verizon en General Electric.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 22.872,89 punten. De breed samengestelde S&P 500 won eveneens 0,2 procent op 2555,24 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omhoog tot 6603,55 punten.

Delta Air Lines

Delta Air Lines opende de boeken. Het luchtvaartconcern zag in het afgelopen kwartaal de winst dalen onder druk van de orkanen die het zuiden van de VS teisterden. Wel waren de cijfers beter dan verwacht en het aandeel werd 0,7 procent meer waard. Ook vermogensbeheerder BlackRock publiceerde cijfers. BlackRock steeg 1,8 procent.

Comcast daalde 0,7 procent, onder meer na een tweet van president Donald Trump. Die reageerde op nieuws van zender NBC, onderdeel van Comcast, dat hem niet beviel door zich hardop af te vragen of de licentie van die omroep niet moet worden ingetrokken.

Facebook

Facebook kondigde op een presentatie van dochterbedrijf Oculus nieuwe, goedkopere virtual reality-brillen aan. Ook richt de socialemediareus zich nu nadrukkelijker op de zakelijke markt met zijn vr-producten. Topman Mark Zuckerberg gaf aan 1 miljard gebruikers voor zijn vr-producten te willen hebben. Het aandeel won 0,7 procent.

Chipconcern Micron Technology verloor 0,9 procent, na de aankondiging om voor 1 miljard dollar nieuwe aandelen uit te geven. De opbrengst zal worden gebruikt om schulden af te lossen. Concurrent Qualcomm kreeg een boete van 773 miljoen dollar van de Taiwanese mededingingsautoriteit. Desondanks werden de aandelen 0,5 procent duurder.

Kroger

Supermarktketen Kroger, dat onlangs nog in verband werd gebracht met een overname door Ahold Delhaize, kondigde aan zijn gemakswinkels af te gaan stoten. Het aandeel sloot 1,2 procent hoger.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegen 1,1847 dollar bij het einde van de handelsdag op de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 51,34 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder en kost per vat 56,89 dollar.



Beurzen Wall Street breken records (Foto: ANP)