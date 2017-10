Lewandowski helpt Polen bijna naar WK Redactie 05-10-2017 20:10 print

Polen is bijna zeker van plaatsing voor het WK voetbal in Rusland. Robert Lewandowski hielp zijn land aan een klinkende zege op Armenië: 1-6. Het team van bondscoach Adam Nawalka staat nu op 22 punten, na negen duels. Als het groepsduel tussen Montenegro en Denemarken (de nummers twee en drie uit de groep, red.) later donderdagavond in een gelijkspel eindigt, is Polen zeker van de eerste stek in groep E en dus een WK-ticket.

Na twee minuten liep Armenië reeds achter de feiten aan: op aangeven van Lukasz Piszczek schoot Kamil Grosicki de bal in de korte hoek. Ruim een kwartier laat kreeg ook Robert Lewandowski de bal achter Grigor Meliksetyan, die geen antwoord had op zijn vrije trap: 0-2. De aanvaller schoot uit een indirecte vrije trap ook de 0-3 binnen, waardoor hij zich op dat moment met 49 goals na 90 interlands topscorer aller tijden van Polen mag noemen. Wlodzimierz Lubanski kwam tot 48 treffers in 75 interlands.

Hovhannes Hambardzumyan kopte nog voor de pauze in Yerevan de 1-3 binnen, na slecht verdedigen van Glik. In de tweede helft liep Polen verder uit. Met de medewerking van Meliksetyan nam Jakub Blaszczykowski de 1-4 voor zijn rekening en op aangeven van Glik maakte Lewandowski zijn vijftigste interlandgoal. De aanvaller leidt met vijftien treffers de dans in de WK-kwalificatiefase, één meer dan Cristiano Ronaldo. Vlak voor tijd bepaalde invaller Rafal Wolski de eindstand op 1-6.

In groep E speelden Azerbeidzjan en Tsjechië voor spek en bonen, want de nummers drie en vier in de groep kunnen zich al niet meer plaatsen. De Tsjechen wonnen het duel met 1-2.