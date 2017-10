Goodfellas-acteur Chuck Low overleden

Vandaag is bekend geworden dat de Amerikaanse acteur Chuck Low afgelopen 18 september is overleden in een verzorgingstehuis in New Jersey. De acteur, die vooral beroemd werd met zijn vertolking van het personage Morris Kesseler in de Scorsese-film Goodfellas, is 89 jaar geworden.

De in New York geboren acteur was huisbaas van Robert De Niro en kwam via hem in het filmvak terecht. Zo was Low te zien in films zoals The Mission, King of Comedy, Once Upon a Time in America, Scent of a Woman en Kill The Poor. Ook was hij als het personage Shlomo Teittleman in het eerste seizoen van The Sopranos te zien.

In het verzorgingstehuis waar Low de laatste jaren van zijn leven verbleef kreeg hij regelmatig bezoek van acteurs als Robert De Niro en Liam Neeson. De veteraan, die het in het Amerikaanse leger schopte tot majoor, werd met een militaire ceremonie begraven in Edmonton, waarbij een drietal saluutschoten werden afgevuurd.

Chuck Low, who played Morrie in "Goodfellas," dead at 89 https://t.co/XMKKI3h81k — New York Daily News (@NYDailyNews) 3 oktober 2017