President Donald Trump heeft gezegd dat de VS voorbereid is op militair ingrijpen in het oplopende conflict met Noord-Korea. "We zijn volledig voorbereid op de tweede optie", zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. "Als we deze optie nemen die niet onze gewenste optie is, zal het verwoestend zijn voor Noord-Korea. Als we militaire optie noodzakelijk is, doen we het."

Volgens Trump hebben de vorige regeringen er een 'rotzooi' van gemaakt. Het probleem met Noord-Korea had al veel eerder moeten worden aan gepakt, zegt de president. "Dan was het makkelijker geweest." Trump gaf aan dat hij de rotzooi ging opruimen.



Trump: militaire optie 'verwoest' Noord-Korea (Foto: ANP)