CL: Uitslag Napoli - Feyenoord

Feyenoord heeft in het tweede groepsduel in de Champions League opnieuw een forse nederlaag moeten slikken. De Rotterdammers gingen in Italië tegen Napoli met 3-1 onderuit. Sofyan Amrabat redde in de blessuretijd van de tweede helft de eer voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord moest het stellen zonder de geblesseerde Eric Botteghin en zag ook Michiel Kramer en Jan-Arie van der Heijden afhaken. In het hart van de defensie stonden Renato Tapia en Jeremiah St. Juste en zij hadden het lastig tegen Napoli. De Rotterdammers kwamen in de beginfase goed weg toen Tapia in de fout ging tegen Dries Mertens en de bal niet op de stip ging.

Niet veel later was het wel raak voor Napoli toen Jens Toornstra balverlies leed en Lorenzo Insigne koelbloedig Brad Jones passeerde. De doelman was in het verdere verloop van de eerste helft goed bij de les en voorkwam meerdere goals van de Italianen die al wat gas terug hadden genomen. Feyenoord stelde er alleen een schotje van Jean-Paul Boëtius tegenover.

Na rust probeerde Feyenoord met nieuwe energie de wedstrijd ten goede te laten keren, maar na een fout van Kevin Diks kon Mertens eenvoudig de 2-0 maken. De Rotterdammers kregen via Steven Berghuis en Karim El Ahmadi goede mogelijkheden, voordat de bal in de 67e minuut op de stip ging. Berghuis slalomde door de defensie van Napoli en kwam Faouzi Ghoulam op zijn pad tegen. Toornstra mocht aanleggen vanaf elf meter, maar schoot te slap in.

Het werd nog erger, want na balverlies van Tapia kon José Callejón snel erna de 3-0 maken. Berghuis kreeg een kwartier voor tijd de kans op de 3-1, maar stuitte op medespeler Tonny Vilhena, waarna Pepe Reina de bal op kon rapen. Lichtpuntjes in de slotfase waren er wel, want verdediger Sven van Beek maakte na lang blessureleed zijn rentree en Amrabat maakte in de extra tijd van de wedstrijd nog de 3-1.

Op 17 oktober gaat het verder voor Feyenoord. Dan wacht in het derde groepsduel Shakhtar Donetsk, een wedstrijd die gewonnen moet worden, anders zijn de Rotterdammers kansloos voor Europese overwintering.



Feyenoord ook kansloos tegen Napoli (Foto: Pro Shots/Insidefoto)