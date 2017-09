Moskou ontkent bestoken prowesterse milities Harry 17-09-2017 15:14 print

Rusland ontkent dat het in de Syrische provincie Deir al-Zor prowesterse milities heeft aangevallen. Het ministerie van Defensie meldde dat Russische gevechtsvliegtuigen alleen strijders van Islamitische Staat (IS) hebben aangevallen en dat de Amerikanen vooraf waren geïnformeerd over de luchtoperatie.

Het Pentagon had zaterdag gemeld dat de Russen met luchtacties de prowesterse Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hadden aangevallen ten oosten van de rivier Eufraat. De Koerdische en Arabische milities van de SDF maken deel uit van de coalitie die onder leiding van de Amerikanen tegen IS vecht. De SDF liet weten dat zes van hun strijders door de Russische aanval gewond waren geraakt.

Volgens het Pentagon wisten de Russen dat SDF-troepen en hun adviseurs zich in dat gebied ophielden.



Moskou ontkent bestoken prowesterse milities (Foto: ANP)