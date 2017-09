Jong Ajax wint en breidt koppositie uit in Jupiler League Redactie 16-09-2017 00:06 print

Jong Ajax heeft in de Jupiler League afstand genomen van de concurrentie door een 1-4 uitzege op Helmond Sport. Met een assist en twee doelpunten werd Mateo Cassierra daar de grote man van de wedstrijd. FC Oss, tot vrijdagavond de nummer twee achter de Amsterdammers, ging voor eigen publiek met 0-2 onderuit tegen Jong FC Utrecht. MVV, dat uit de eerste vier wedstrijden tien punten behaalde, wist op eigen veld niet te winnen van Jong PSV (0-0).

Jong Ajax liep afgelopen maandag tegen RKC Waalwijk tegen het eerste puntenverlies aan (1-1). Op bezoek bij Helmond Sport kwam de ploeg van Michael Reiziger na een half uur spelen op voorsprong via Carel Eiting, die raak schoot op aangeven van Mateo Cassierra. Op slag van rust deed de thuisploeg wat terug. Vanaf elf meter schoot Furhgill Zeldenrust de bal achter doelman Stan van Bladeren.

Na rust stond Cassierra op en leidde hij Jong Ajax naar de overwinning. In de 57ste minuut schoot hij raak vanaf elf meter, waarna hij de stand niet veel later op 1-3 bracht en met zijn vijfde doelpunt van het seizoen de wedstrijd besliste. Het laatste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Dennis Johnsen. De buitenspeler pegelde de bal vlak voor tijd op prachtige wijze in de kruising.

Uitslagen

Jong FC Utrecht - De Graafschap 1-4

FC Dordrecht - Almere City 1-1

RKC Waalwijk - FC Eindhoven 0-1

MVV - Jong PSV 0-0

Go Ahead Eagles - SC Cambuur 1-3

Fortuna Sittard - FC Volendam 1-0

N.E.C. - FC Emmen 1-1

FC Oss - Jong AZ 0-2

Telstar - FC Den Bosch 3-2

Helmond Sport - Jong Ajax 1-4