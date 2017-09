Ook als de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs worden nagekomen en de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius, dan nog zal voor het eind van deze eeuw meer dan een derde van gletsjers in Azië zijn gesmolten. Te vrezen valt dat het er nog meer zullen zijn, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht dat donderdag in Nature wordt gepubliceerd.

Het verdwijnen van het Aziatische ijs, door de enorme omvang nu nog de 'Derde Pool' genoemd, is verontrustend omdat miljoenen mensen in de regio in belangrijke mate afhankelijk zijn van het smeltwater. De gevolgen van een temperatuurstijging van 1,5 graad is vooral funest voor gletsjers in de Himalaya en Tibet. Rond 2100 zal daar volgens de Utrechtse wetenschappers de helft zijn gesmolten doordat de hooggelegen gebieden sneller opwarmen dan het wereldwijde gemiddelde.



'Derde van Aziatische gletsjers verdwijnt' (Foto: ANP)